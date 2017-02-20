نصائح هامة للوقاية من حساسية “الجيوب الأنفية”

متابعات-فجر :

من أوسع الأمراض انتشارًا بين الناس وبصورة كبيرة وعادية جدًا مرض الجيوب الأنفية ، حيث أن هذا المرض عبارة عن التهابات على شكل حساسية تصيب الجيوب الأنفية في الأنف من الداخل ، وهي أربعة جيوب مليئة بالهواء وموجودة في العظام المحيطة بأنف الانسان . وهذه الالتهابات عندما تصيب الجيوب الأنفية تسبب حالة من المخاط الذي يصب من أنف الانسان بصورة كبيرة دون توقف ، كما أنّ أكثر حالات الجيوب انتشارًا هي تلك التي تصيب عظام الفك . كما أنّ حالة الرميض بحساسية الجيوب الأنفية تكون نفسية وليست عضوية فقط ، حيث أنّها تسبب حالة من العصبية لدى الانسان بسبب الإنزعاج الذي يعاني منه نتيجة الآلام بسبب أنفه ، كما أن الانسان الذي يعاني من الجيوب الأنفية لا يتطيع العمل لساعات طويلة ، لأن هذا الأمر يسبب له حالة من الصداع الشديد في رأسه ، مما يضطره إلى التعيب عن العمل لأكثر من يوم . ما هي طرق الوقاية من الاصابة بمرض حساسية الجيوب الأنفية ؟ كما نعلم بأن المقولة ” درهم وقاية خير من قنطار علاج ” هي الأفضل على الاطلاق ، حيث أن الوقاية من المرض أفضل من الاصابة به ومن ثم علاجه ، ومن أجل التخلص من هذه الحساسية قبل الاصابة بها والتي تحد من الأعراض والمضاعفات التي تصاحبها الاصابة بهذا المرض ، ومن أهم هذه النصائح : الابتعاد قدر الامكان عن التدخين أو مجالسة المدخنين ، والاختلاط بالأجواء المليئة بالدخان ، كما أن يتجنب الانسان الهواء الملوث بالأتربة والغبار ، حيث أن هذه الأمور تؤثر بصورة كبيرة على الصدر والجهاز التنفسي ، إضافة إلى ما سبق يجب الابتعاد عن استعمال العطور وخصوصًا العطور الرخيصة الأسعار والتي تحتوي على مواد كيماوية مضرة بالجهاز التنفسي . عدم الجلوس في الأماكن المغلقة ، والاكثار من الجلوس في الأماكن المفتوحة ذات الهواء الطلق ، كما يجب التقليل من تناول الأسماك المقلية والمخللات والشوكولاتة ، والحذر الشديد من استنشاق رائحة الطلاء ، وطلاء الأظافر ، كما يجب الابتعاد عن وبر الحيوانات . كيف يمكن علاج الاصابة بالجيوب الأنفية ؟ في حالة تعرضك لمرض الجيوب الأنفية ، يمكنك استعمال نقط للانف ، وهذه النقط مهمة من أجل الحساسية ، ولكن قد يتطورالأمر فلا تصبح النقط مجدية الأمر الذي يجعلك تضظر إلى استعمال البخاخ ، وهذا كله تحت إشراف الطبيب المختص . هناك أعراض تقتضي من الانسان تناول الكورتيزون من خلال الفم ، كما أن هناك مضادات حيوية يتم استعمالها لفترة طويلة جدأ ، تحتمل أكثر من أسبوعين من أجل الوصول إلى نتيجة مرضية . ولكن هناك حالات لا يجدي معها مثل هذه الحلول نتيجة الأمر الذي يجعل الانسان مضظرًا إلى عمل جراحة في الأنف بواسطة المنظار وهي منتشرة بصورة كبيرة ، وهذه الجراحة مفيدة للانسان ،كما أنها لا تحمل ضررًا أبدًا وهي آمنة جدًا .