تحذيرات من حدوث فيضانات عقب عاصفة مدمرة شمالي “كاليفورنيا”

متابعات-فجر :

أٌعلنت تحذيرات من تعرض مناطق شاسعة من شمال كاليفورنيا لفيضانات قبل عاصفة من المتوقع أن تؤدي إلى أمطار غزيرة ورياح وثلوج في الولاية التي مازالت تتعافى من آثار عاصفة دامية اجتاحت جنوب كاليفورنيا قبل يومين.

وقالت الهيئة القومية للأرصاد الجوية إن من المتوقع أن تؤدي العاصفة إلى سقوط أمطار يبلغ منسوبها 13 سنتيمترا في منطقة سان فرانسيسكو حتى يوم الأربعاء مما يؤدي إلى مزيد من المياه في الأراضي المشبعة بالماء بالفعل بعد هطول أمطار غزيرة منذ بداية يناير.

وأضافت الهيئة “قد نرى فيضانات في مناطق لم تشهد فيضانات منذ فترة طويلة وستكون هناك ضغوط إضافية على السدود والأنهار والخلجان والجداول.

وشهد جنوب كاليفورنيا يومي الجمعة والسبت أكبر عاصفة منذ سنوات. وقال مسؤولون إن العاصفة أدت إلى موجة من الأمطار والثلوج التي قتلت ما لا يقل عن خمسة أشخاص وتسببت في فيضانات وانهيارات طينية ورياح شديدة وانقطاع الكهرباء.