السويد تطالب واشنطن تفسيراً بشأن تصريحات “ترامب”

طلبت السفارة السويدية في واشنطن من وزارة الخارجية الأمريكية تفسيراً لتصريح أدلى به الرئيس دونالد ترامب، مشيراً إلى وقوع حدث أمني في السويد، الجمعة الماضي.

وكان الرئيس الأمريكي يتحدث أمام حشد سياسي في فلوريدا، السبت الماضي، عندما قال فيما يتعلق بالحاجة إلى حفظ الأمن في الولايات المتحدة “انظروا إلى ما يحدث في ألمانيا، انظروا إلى ما حدث الليلة الماضية في السويد”.

وأضاف “السويد من كان ليصدق هذا؟ السويد استقبلوا أعدادا كبيرة، ولديهم مشاكل لم يتصوروا أنها ممكنة”، ولم يفسر ترامب ما قصده بكلامه عن السويد مما جعل الكثير من السويديين في حيرة.

وقالت كاتارينا أكسلسون المتحدثة باسم الخارجية السويدية “وجهنا السؤال اليوم إلى وزارة الخارجية الأمريكية، ونحاول الحصول على توضيح”.

وقال وزير الخارجية السويدي السابق كارل بيلت على تويتر “السويد؟ هجوم إرهابي؟ ماذا كان (ترامب) يدخن؟