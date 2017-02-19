“تركيا” مقتل 28 عنصراً من تنظيم” داعش “الإرهابي شمالي سوريا

متابعات-فجر :

قتل مالا يقل عن 28 إرهابياً من تنظيم داعش شمالي سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية، في هجمات شنتها القوات التركية وقوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، وفقاً لبيان الأركان العامة التركية، أمس الأحد. وقتلت قوات الجيش التركي 12 شخصاً على الأقل من إرهابيي داعش في إطار عملية درع الفرات المستمرة، التي بدأت بحلول الأحد يومها الـ180.وأضاف البيان أنه في الوقت نفسه، قتل 16 إرهابياً آخر من داعش جراء غارات جوية شنتها قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة شمالي سوريا، بحسب وكالة أنباء الأناضول.وتابع البيان أن القوات البرية التركية أصابت 41 هدفاً لتنظيم داعش، بما في ذلك مخابئ، في حين ضربت قوات التحالف 11 هدفاً آخر.وبالإضافة إلى ذلك، دمرت الطائرات الحربية التركية تسعة أهداف، بما في ذلك مبنى يستخدم كمخبأ ومركبتين.وذكر الجيش التركي في بيان آخر، أن الطائرات شنت غارات استهدفت حزب العمال الكردستاني، أسفرت عن مقتل ثمانية إرهابيين في إقليمي أفاسيان-باسيان والزاب شمالي العراق.