نائب رئيس مجلس جمعية التحفيظ بمنطقة الرياض يزور ” تحفيظ عفيف”

عفيف-فجر :

تشرفت جمعية تحفيظ القران الكريم بمحافظة عفيف بزيارة نائب رئيس مجلس إدارة جمعية منطقة الرياض فضيلة الشيخ عبدالرحمن الهذلول ،حيث قاموا بزيارة عدد من الحلقات والدور النسائية وكذلك زيارة لسعادة محافظ عفيف الأستاذ رشيد بن سليمان الجبرين ثم الاجتماع بمجلس إدارة جمعية تحفيظ عفيف .

وكان برفقته فضيلة مدير عام جمعيات المحافظات الشيخ منصور الغصن حيث كان في استقبالهم فضيلة رئيس مجلس إدارة جمعية تحفيظ عفيف الشيخ عبدالله بن حنس بن شده ونائبه الشيخ فايز بن سلمان المرشدي وأعضاء المجلس .

فيما استعرض الهذلول والغصن ، نشاط الحلقات المتميزة ، وأطلع على قراءة الطلاب وأطلع على فكرة تقييمهم ، وكذلك أطلع الجهود التي تقدمها الدور النسائية في تعليم كتاب الله .

وفي نهاية الزيارة عبر الهذلول عن جزيل الشكر والامتنان على ما يقوم به المجلس الجديد من جهود في سبيل الرقي بتعليم كتاب الله .

بعد ذلك شرف حفل العشاء الذي أقيم بمناسبة زيارته والذي تخلله عرض مرئي لجهود الجمعية في سبيل خدمة كتاب الله .