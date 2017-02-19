القوات العراقية تسيطر على 5 قرى “جنوب الموصل”

متابعات-فجر :

أعلن قائد عسكري عراقي أن القوات العراقية سيطرت على خمس قرى تقع إلى جنوب الموصل، بعدما باشرت أمس الأحد، العمليات العسكرية لاستعادة غرب المدينة من تنظيم داعش. وقال قائد عمليات “قادمون يا نينوى” الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله في بيان “قطعات الشرطة الاتحادية تحرر قرية عذبة على طريق الموصل بغداد، وتحرر قرية اللزاكة على الطريق القديم حمام العليل الموصل”.وتابع البيان أن القوات “تسيطر على محطة الكهرباء الرئيسية في لزاكة وترفع العلم العراقي فوق المباني”، عند الأطراف الجنوبية لثاني مدن العراق وآخر معاقل تنظيم داعش في البلد.ويقع المطار والقاعدة العسكرية الملاصقة له عند الأطراف الغربية للموصل، على الضفة الشرقية لنهر دجلة الذي يعبر المدينة.وفي بيان لاحق، أكد يار الله أن “قوات الشرطة الاتحادية، حررت قرى الكافور والجماسة وقرية البجواري”.وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم، انطلاق العمليات العسكرية لاستعادة غرب الموصل من تنظيم داعش، بعدما كانت القوات استعادت الشطر الشرقي من المدينة.وجاء في البيان الصادر عن المكتب الإعلامي للعبادي “نعلن انطلاق صفحة جديدة من عمليات (قادمون يا نينوى) لتحرير الجانب الأيمن من الموصل”، ثاني مدن العراق.وتاتي المعركة في إطار معركة واسعة أطلقتها القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، في 17 أكتوبر، لاستعادة الموصل، آخر أكبر معاقل داعش في العراق.