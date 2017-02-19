الأمير فيصل بن سلمان يُوجّه بإعادة عروض عاصمة السياحة للأهالي والزوار

متابعات – فجر

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ، رئيس مجلس التنمية السياحية بالمدينة المنورة ، بإعادة تنفيذ كافة العروض المسرحية واللوحات الفنية التي عٌرضت مساء في حفل افتتاح المدينة المنورة عاصمة للسياحة الإسلامية 2017 ، بالإضافة إلى إعادة تنفيذ العرض مجدداً يومي الخميس و الجمعة المقبلين ( 26-27/5/1438هـ الموافق 23-24 فبراير 2017 ) .

وذكر م. خالد الشهراني ، المتحدث الرسمي باسم المناسبة أن توجيه سمو أمير المنطقة جاء متوافقاً مع تطلعات الكثير من أهالي المدينة المنورة الذين أبدوا رغبتهم بمشاهدة العروض المسرحية و الاستمتاع بالأداء الفني الذي قدمته اللجنة التنفيذية للمناسبة خلال حفل تتويج المدينة المنورة بلقب عاصمة السياحة الإسلامية 2017 ، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز ، رئيس هيئة السياحة و التراث الوطني ، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة بحضور عدد من الشخصيات البارزة في القطاعي السياحي والثقافي على مستوى العالمين العربي والإسلامي .

و أشار م. الشهراني إلى أن الأهالي والزوار مدعوين لحضور جميع فقرات الحفل المقرر تنفيذها والاستمتاع باللوحات الرائعة التي سينفذها نحو 200 عارض مسرحي ، وذلك ابتداءً من الساعة التاسعة مساء ( الثلاثاء – الخميس – الجمعة ) بمقر الحفل على المسرح المديني بالحي التراثي في حديقة الملك فهد المركزية.