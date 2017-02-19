استمرار تعليق الدراسة بقطاع تهامة عسير

متابعات – فجر

بين المتحدث الرسمي لتعليم عسير الأستاذ محمد الفيفي أنه نظراً للظروف الجوية ولوجود انهيارات صخرية وإغلاق بعض الطرق وحرصاً على سلامة الطلاب والمعلمين، فقد تم تعليق الدراسة ليوم غد الاثنين ١٤٣٨/٥/٢٣هـ ( لجميع مدارس قطاع تهامة ) .