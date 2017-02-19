إدارة التحريات و البحث الجنائي توقع بـ 11 متورطاً في قضايا سلب عملاء البنوك

متابعات – فجر :

صرّح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه إلحاقاً للإيضاح الصادر بتاريخ 12-5 -1438 المتضمن ضبط جانيين من الجنسية الأثيوبية (مخالفان لنظام الإقامة) أقرا بتعقب أحد المواطنين بعد خروجه من أحد البنوك وسلبه عن سابق إصرار وترصد وتهديده بسلاح أبيض وارتكاب الفرار لجهة غير معلومة, فقد عمدت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض إلى تشكيل فرق ميدانية تعمل على مدار الساعة، فضلاً تكثيف البحث والتحري، على كافة المحاور وزرع المصادر وتوزيع الكمائن لضبط كل من تحوم حوله الشبهة في الترصد لعملاء البنوك وتتبعهم.

وأضاف: أسفر ذلك بتوفيق من الله وفضله من الإيقاع بالمتهمين فضلاً عن ضبط أحد عشر متهماً من بني جلدتهما (في العقدين الثالث والرابع من العمر/ مخالفين لنظام الإقامة) في كمائن محكمة، أقروا مجتمعين بصلتهم بما يربو عن إحدى عشرة واقعة سلب تعرض لها مواطنون أو مقيمون تحت تهديد السلاح الأبيض متقاسمين الأدوار والمسروقات فيما بينهم، إذ بلغت جملة المبالغ التي تم الاستيلاء عليها مليون ومائة وخمسين ألف ريال، كما أقروا باستئجار مركبات بطريقة غير نظامية استخدموها في تعقب المجني عليهم.

وتابع: تم إيقافهم رهن التوسع في التحقيق معهم لتحديد صلتهم بالبلاغات الأخرى المقيدة ضد مجهول والتعميم عن أوصافهم وأسلوبهم الإجرامي على كافة شرط مناطق المملكة وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم.

واختتم: شرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص الأجهزة الأمنية كافة على أمن وسلامة المواطن والمقيم في هذا البلد المبارك، وأنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن هذا الوطن، وفي الوقت نفسه تهيب بالجميع بعدم تداول النقد بكميات كبيرة والاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجهات المختصة عبر قنوات متعددة بما يكفل أمنهم وسلامتهم.