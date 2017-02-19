أمير الرياض يؤكد دعمه لخطط وزارة الطاقة

واس – فجر :

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتبه بقصر الحكم اليوم مع معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية م.خالد الفالح، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية م.سلطان الشاولي، ووكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المساعد للاستثمارات التعدينية المكلف أحمد محمد فقية.

وبدء الاجتماع بعرض عن أعمال الوزارة في منح الرخص التعدينية ومتابعتها وضبط المخالفات وتخصيص مناطق تعدينية وإنشاء فرع للوزارة بمنطقة الرياض، بالإضافة إلى عرض عن خطة التنمية الصناعية بحوطة بني تميم، والخرائط الجيولوجية والتعدينية على مستوى المنطقة وتوزيع الصخور والمعادن والثروات الطبيعية وأثرها الصناعي والاقتصادي، وإحصائية للأنشطة التعدينية في مدينة الرياض ومحافظاتها.

كما نوقشت الآلية المتبعة لمنح الرخص واختيارات مواقع المناهل والتعدين ومراقبتها وإدارتها والآثار البيئية المترتبة عليها ، بالإضافة إلى إجراءات الوزارة في التعامل مع المخالفين وتطبيق النظام بحقهم.

وأكد الأمير فيصل بن بندر على دعم ومساندة إمارة منطقة الرياض لكل خطط وأعمال وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية التي تحد من المخالفين وتحافظ على ثروات بلادنا وتنميها مؤكداً أهمية مراقبتهم للأنشطة التعدينية ومتابعة تأثيرها على البيئة.