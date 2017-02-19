هاتف ذكي جديد يتغير تصميمه حسب رغبة المستخدم

متابعات – فجر :

تعتزم شركة NuAns اليابانية المصنعة للهواتف الذكية إطلاق هاتف جديد يعمل بنظام التشغيل أندرويد نوجا 7.1، حيث تأتي هذه الخطوة بعدما أطلقت الشركة في أواخر 2015 هاتفاً ذكياً مميزاً وقابلاً للتخصيص يعمل بنظام التشغيل ويندوز 10 يعرف بـ NuAns Neo.

وكان من المفترض أن يتم إطلاق الهاتف بشكل عالمي من خلال حملة على Kickstarter، ولكنها فشلت في نهاية المطاف في جذب الانتباه، حيث أرجع البعض هذا الفشل لكونه يعتمد على نظام التشغيل ويندوز 10.

والهاتف الجديد والذى يعرف بـ Neo Reloaded سيكون قابلاً للتخصيص، حيث سيكون المستخدمون قادرين على تغيير مظهره من خلال زوج من الأغطية الخلفية.

ومن المنتظر أن يوفر الهاتف شاشة 5.2 بوصة بدقة عرض 1080 بيكسل، وهو مدعوم بمعالج ثماني النواة Qualcomm Snapdragon 625 مع دعم اتصال الجيل الرابع، وذاكرة وصول عشوائي 3 جيجا بايت، ومقاومة الماء والغبار، وبطارية بقوة 3450 mAh، ومن المنتظر أن تكشف الشركة عن الهاتف في 20 فبراير.