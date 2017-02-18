“محكمة مكة” تسلم المتهمون في قضية “رافعة الحرم” نص حكمها الشرعي اليوم

متابعات – فجر :

سلمت دائرة القضايا التعزيرية الثالثة في المحكمة الجزائية في مكة المكرمة والمكلفة بالنظر في قضية المتهمين بـ”رافعة الحرم”، والذي نتج عنها أكثر من 110 حالة وفاة، وإصابة أكثر من 209 من حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم (الأحد) صك الحكم الشرعي الصادر بحق 13 متهماً في القضية .

وبحسب مصدر لـ”الرياض”، فإن صك الحكم تضمن أكثر من 75 صفحة تحتوي على لائحة الدعوى، والمذكرات الجوابية التي قدمها المتهمون، إضافة لوائح “المدعي العام”، وتسبيب الحكم من جانب اللجنة القضائية التي أصدرت حكمها الابتدائي قبل أسابيع عدة.

فيما بدأت الفترة المحددة لتقديم المدعي العام اعتراضه على الحكم منذ ساعات الصباح الأولى من اليوم ( الأحد)، وهو موعد استلام صك الحكم، حيث منحت المحكمة من لديه اعتراض على الحكم مدة 30 يوماً لتقديمه قبل رفعه إلى محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة للبت فيه.

وسبق أن أكدت الدائرة، أن الدعوى المرفوعة ضد المتهمين مسّها عيب “جوهري” يمنع من سماعها وفقاً للمادة 191 من نظام الإجراءات الجزائية، مشيرة إلى أن العيب الجوهري الذي مسّ هذه الدعوى يتمثل في عدم عرض هذه المخالفات على اللجنة المختصة نظاماً ، ومن ثم استكمال الإجراءات النظامية وعرضها على القضاء، وهو لا يعارض الأمر الملكي الذي صدر بتاريخ 2/12/1436هـ حيث نص على استكمال التحقيقات، وعرض الأمر على القضاء ليقول كلمته.