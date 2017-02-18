مستشفيات الشرقية تستقبل 6655 مراجعاً خلال الأسبوع الماضي

متابعات_فجر

قالت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية أن 8 مستشفيات حكومية سجلت خلال إجازة نهاية الأسبوع والتي تزامنت مع هطول الأمطار بغزارة ارتفاعاً في أعداد المراجعين لأقسام الطوارئ، حيث بلغت 6655 مراجع لأقسام الطوارئ .

واكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الصحي في المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية مطلق الجلعود أن مجمع الدمام الطبي استقبل 2573 مراجع من بينهم 120 حالة إصابة و 116 حالة تنويم ، واستقبل مستشفى القطيف المركزي 1443 مراجع للطوارئ من بينهم 425 حالة طارئة.

كما استقبل مستشفى الخفجي العام 1242 مراجع من بينهم 186 حالة طارئة ، و 5 مصابين في حوادث مرورية وحالتهم مستقرة ، فيما استقبل مستشفى بقيق العام 600 مراجع خلال اليومين الماضيين من بينهم 16 مصاب في حوادث مرورية ،.

فيما استقبل مستشفى رأس تنورة العام 402 مراجع من بينهم 4 مصابين في حوادث مرورية خلال إجازة نهاية الأسبوع ، فيما استقبل مستشفى النعيرية العام 278 مراجع من بينهم حالتين إصابة في حوادث مرورية .

كما استقبل مستشفى الرفيعة العام 110 حالات إسعافية خلال الموجة الماطرة وتم تقديم الخدمات العلاجية لهم، في حين استقبل مستشفى الجبيل العام 7 حالات حوادث مرورية وتم تقديم الخدمات الطبية للمصابين.

وتعمل الطواقم الطبية والتمريضية في مثل هذه الحالات بالطاقة القصوى تحسباً لزيادة المراجعين في أقسام الطوارئ ، حيث تعمل في مثل هذه الظروف بخطة طوارئ يتم تفعيلها في الحالات الاستثنائية.