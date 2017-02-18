بالفيديو..” مرور الرياض” يكشف ملابسات حادث اصطدام شاحنة بسيارة

متابعات _فجر

اوضحت الإدارة العامة للمرور بمنطقة الرياض ملابسات الحادث الذي وقع بطريق روضة الخفس بالعاصمة ، وأسفر عن اصطدام شاحنة بسيارة من نوع “جيمس”، ووثقه مقطع فيديو ادّعى مصوره أن الشاحنة كانت تسير عكس الاتجاه، وتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن جانبه ، اكد المتحدث الرسمي باسم مرور الرياض المقدم طارق الربيعان، إن سائق الشاحنة لم يرتكب مخالفة؛ لأنه لم يكن يسير عكس الاتجاه، وإنما كان يسير داخل تحويلة في طريقها الصحيح حسب اللوحات الإرشادية والتحذيرية التي أمامه.

وتابع الربيعان أن مصور الفيديو كان يسير في جزء آخر من الطريق لم يستكمل أو يفتتح حتى الآن، مشيراً إلى أن العمل على التحويلة مستمر منذ وقت طويل ولم يستكمل المقاول بقية الطريق، والموقع خاضع لإشراف وزارة النقل.

وابان الربيعان أن الحادث لم يسفر عن أن أية وفيات، لكنه أسفر عن إصابة متوسطة لقائد المركبة، الذي نقل إلى المستشفى، مبيناً أنه تمت مخاطبة المختصين بسرعة الانتهاء من تنفيذ الطريق نظراً لخطورة الوضع خاصة هذه الأيام.