كلية التقنية بالباحة تحقق نسبة عالية في توظيف خريجيها

واس _فجر

حققت الكلية التقنية بالباحة نسبة عالية في توظيف خريجيها خلال السنوات الماضية بنسبة 98.44 % من إجمالي عدد الخريجين البالغ 5908 خريجين حتى نهاية العام التدريبي 1437هـ حسب تقرير منصة ذكاء الأعمال Bi المرتبطة مع الإدارة العامة للجودة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .

واوضح عميد الكلية المشرف على المعهد الصناعي الثانوي بالباحة مرعي بن سعد القرني، أنه من منطلق المسؤولية المناطة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حيال الخريجين فقد سعت الكلية إلى تأسيس إدارة تهتم بخريجي الكلية تحت مسمى إدارة التنسيق الوظيفي للإسهام وبشكل كبير في الجانب التنموي للوطن من خلال حصر بيانات الخريجين وربطها بالفرص الوظيفية المتاحة في سوق العمل التي تناسب مؤهلاتهم ، وبفضل الله كانت النتائج مرضية للغاية وعكست مدى الكفاءة التدريبية وجودة المخرجات.

وأضاف أن مخرجات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أصبحت من أولويات القطاعات الخاصة والحكومية ، وبرزت بفضل الله العديد من الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية مع القطاعات الخاصة من شركات وغيرها وفق برامج متنوعة سواء إقامة برامج داخل الكليات التقنية والمعاهد الصناعية أو من خلال البرامج المنتهية بالتوظيف وغيرها من خطط التوظيف المباشر منذ الالتحاق بالكلية التقنية أو المعهد الصناعي الثانوي .