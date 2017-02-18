الأرصاد : سماء غائمة على وسط وجنوب المملكة وسحب رعدية على مرتفعات جازان

متابعات _فجر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الأحد تأثر الأجزاء الجنوبية من وسط وشرق المملكة بالعوالق الترابية والأتربة المثارة، تمتد إلى منطقة نجران.

.أوضح التقرير نشاط الرياح الشرقية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتد إلى منطقة تبوك.

وأبان تقرير الهيئة أنه من المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئياً على وسط وجنوب المملكة، مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة، تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة.

ولم تستبعد الهيئة تكوّن الصقيع على المناطق الشمالية.