سجن مهرب ومستقبل مخدرات بالمدينة 10 سنوات

متابعات _فجر

قضت المحكمة الجزائية في المدينة المنورة بالسجن والجلد لوافدين باكستانيين، تولى أحدهما تهريب 500 حبة ترامادول مخدرة عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة والآخر استقبل الكمية المهربة.

تعود احداث الواقعة ، عندما اشتبه المراقب الجمركي بالمطار بحقيبة الوافد القادم من باكستان وبتفتيشها عثر على الكمية المهربة، كما أن الجهات المختصة ضبطت مستقبل الكمية.

وحكمت المحكمة بسجنه 7 سنوات و 700 جلدة مفرقة على 14 دفعة، كل دفعة 50 سوطا ويفصل بينهما أسبوع إلزامه بدفع 125 ريالا غرامة جمركية الإبعاد بعد تنفيذ العقوبة ولا يسمح له بالعودة للمملكة سوى ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة مهرب حبوب الترامادول السجن 3 سنوات 300 جلدة على 6 دفعات كل دفعة 50 سوطا يفصل بين كل دفعة أسبوع مصادرة الجوال المستخدم في عملية التهريب الإبعاد بعد تنفيذ العقوبة ولا يسمح له بالعودة للمملكة سوى ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة مستقبل المهربات الأحكامّ