“ساما” تكشف حقيقة منع صرف الريال العماني بالمملكة

متابعات _فجر

اكدت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” أنه لا صحة فيما يتردد حول إصدارها أي توجيهات تقضي بوقف التعامل بالريال العماني، وذلك على خلفية امتناع بعض الصرافات السعودية من صرف العملة العمانية خلال اليومين الماضيين.

وأوضحت “ساما” إنها تواصلت مع البنك المركزي العماني، وتأكدت من عدم وجود أي تغييرات فيما يتصل بسعر صرف الريال العماني، لافتة إلى أن البنك العماني أكد عدم فرض رسوم جمركية على نقل النقد من وإلى سلطنة عمان،بحسب عكاظ.

وكانت شائعة راجت خلال الأيام الماضية في هذا الصدد، أدت لوقف التعامل بالريال العماني في صرافات العاصمة المقدسة، والمدينة المنورة، وجدة.