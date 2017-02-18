القريدس تعزز نضارة البشرة وتحارب الاكتئاب

متابعات _فجر

تعد القريدس (أو الجمبري) من أكثر المأكولات البحرية شعبيةً في العالم، ويمتاز باحتوائه على القليل من السعرات الحرارية والدهون المشبعة، مما يجعله بديلاً صحياً للحوم.

وفوائد القريدس للجسم متعددة مثل مقاومة ألزهايمر، ومحاربة السرطان، وانتظام دقات القلب، والسيطرة على ارتفاع ضغط الدم والاكتئاب، كما يغذي القريدس بصلات الشعر وخلايا البشرة، بحيث تبدو البشرة نضرة ومتألقة، والشعر صحياً ولامعاً.

يعتبر القريدس أيضاً مصدراً ممتازاً للكثير من المعادن، مثل الفوسفور، والحديد، والنحاس، والمغنيزيوم، والزنك، إضافة إلى المنغنيز والكالسيوم والصوديوم ، كما يزخر بالفيتامينات، ولا سيما الفيتامين B12 والكولين والنياسين، إضافة إلى حمض الفوليك والريبوفلافين.

القريدس مع الخضار

الكمية تكفي 4 أشخاص

كيلوغرام من القريدس متوسط الحجم مقشر ومنظف

حبة باذنجان مقطعة إلى شرائح

جزرة مقطعة إلى شرائح

حبتان من الكوسا مقطعتان إلى شرائح

فطر 5 إلى 6 حبات مقطعة إلى شرائح

بصلة كبيرة مقطعة إلى شرائح

4 فصوص ثوم مفرومة

ربع كوب

صلصة الصويا زيت لقلي الخضار

التحضير

يحمى الزيت في مقلاة كبيرة ويقلى فيه البصل مع الثوم. تضاف شرائح الباذنجان والجزر والكوسا والفطر ويحرك الخليط فوق النار حتى تنضج الخضار جزئياً وتحافظ على قرمشتها. (يجب أن تكون النار قوية).

تضاف حبات القريدس إلى هذا الخليط ويتابع القلي. يسكب ربع كوب من صلصة الصويا فوق الخليط ويتابع الطهو لبضع دقائق حتى تصبح حبات القريدس وردية اللون وتمتص الخضار كل الصلصة.

يقدم هذا الطبق مع الأرز المسلوق المخلوط مع الخضار المنوعة (بازيلا وجزر ولوبياء).

القريدس بالكاري والليمون والبندورة

الكمية تكفي 4 أشخاص

كيلوغرام قريدس جامبو نيء

ربع كوب عصير ليمون، ربع كوب خل التفاح

150 غ سمنة، ملعقة طعام زيت

فصا ثوم مهروسان، بصلة متوسطة مفرومة

ملعقة صغيرة كمون مطحون

نصف ملعقة صغيرة عقدة صفراء مطحونة

ربع ملعقة صغيرة مسحوق فليفلة حريفة

ملعقة صغيرة حبات خردل أسود

ملعقة طعام زنجبيل طازج مبروش

ملعقة صغيرة سكر أسمر

ملعقة طعام معجون بندورة (طماطم)

ملعقتان صغيرتان طحين عادي، ربع كوب ماء

نصف كيلوغرام بندورة مقشرة ومفرومة أو علبة وزنها 410 غ من البندورة الجاهزة

التحضير

تقشر حبات القريدس وينزع منها العرق الأسود ولكن من دون المساس بالذيل. تخلط حبات القريدس مع عصير الليمون والخل في وعاء متوسط ثم تغطى وتحفظ في الثلاجة 30 دقيقة.

تسخن السمنة مع الزيت في قدر متوسطة ويقلى الثوم مع البصل فوق نار متوسطة لمدة دقيقتين تقريباً أو حتى يذبل البصل. يضاف الكمون والعقدة الصفراء ومسحوق الفليفلة الحريفة وحبات الخردل والزنجبيل والسكر. يحرك المزيج على نار متوسطة لمدة دقيقة تقريباً أو حتى تفتح حبات الخردل. يضاف معجون البندورة والدقيق الممزوج بالماء. تضاف أيضاً البندورة غير المصفّاة ويغلى المزيج على نار خفيفة من دون غطاء لمدة 10 دقائق تقريباً أو حتى تتكثف الصلصة قليلاً.

يضاف مزيج القريدس ويتابع الطهو على نار متوسطة لمدة 4 إلى 5 دقائق تقريباً أو حتى تنضج حبات القريدس. يجب عدم الإفراط في الطهو وإلا تصبح حبات القريدس قاسية ويتقلص حجمها.

كريول القريدس

الكمية تكفي 5 إلى 6 أشخاص

نصف كيلوغرام من فتوتشيني السبانخ

ملعقة طعام من الملح

ماء لسلق المعكرونة

التحضير

يغلى الماء ويسلق فيه الفتوتشيني لمدة 7 إلى 10 دقائق إلى أن يصبح شبه ناضج وغير طري كثيراً.

يصفى الفتوتشيني ويحفظ جانباً.

يدهن قالب جاتوه بالزيت ويوضع فيه الفتوتشيني المصفى ثم يضغط عليه جيداً. يوضع هذا القالب في مكان دافىء حتى يصبح القريدس جاهزاً.

كريول القريدس

كيلوغرام من القريدس المتوسط الحجم، المقشر والمنزوع العروق والمغسول

كوبان من مرقة السمك (مكعبان من مرقة السمك مع كوبين من الماء)

ملعقة طعام من الزبدة

بصلة متوسطة مفرومة

رأس فلفل أخضر كبير مقطع إلى مكعبات صغيرة

رأس فلفل أحمر كبير مقطع إلى مكعبات صغيرة

عود كرفس مقطع إلى مكعبات صغيرة

4 ملاعق طعام من الزبدة

6 إلى 8 فصوص ثوم مهروسة

ورقة غار، ملح، فلفل أبيض

ملعقة صغيرة من صلصة التاباسكو

ملعقة طعام من الصعتر أو التوابل الإيطالية

ملعقة طعام من الحبق اليابس

كيلوغرام من البندورة (الطماطم) المقشرة والمفرومة

ملعقة طعام من معجون البندورة

ملعقة صغيرة من السكر

ملعقة طعام من معجون الفلفل

التحضير

تسخن الزبدة في قدر ويقلى فيها البصل والثوم حتى يصبح شاحب اللون.

يضاف إليه الكرفس والفلفل الأخضر والأحمر. تطهى الخضار معاً حتى تنضج.

يضاف ورقة الغار، والملح، والبهار، وصلصة التاباسكو، والصعتر، والحبق ومرقة السمك. يطهى الكل معاً لمدة 10 دقائق.

تضاف البندورة، ومعجون البندورة، والسكر ومعجون الفلفل. يطهى المزيج معاً للحصول على صلصة متوسطة الكثافة.

يضاف القريدس إلى الصلصة ويطهى معها حتى يصبح وردي اللون.

تسكب المعكرونة في طبق التقديم، ويقدم كريول القريدس مع المعكرونة.

القريدس مع الزنجبيل والبصل الأخضر

الكمية تكفي 4 إلى 5 أشخاص

كيلوغرام من القريدس المتوسط الحجم، المقشر والمنظف والمغسول

6 ملاعق طعام من الزيت

4 إلى 5 رؤوس من البصل الأخضر مقطعة إلى شرائح طويلة ورفيعة

ملعقة طعام من الزنجبيل الطازج المفروم

فلفل أسود

3 فصوص ثوم مفرومة ناعماً

4 ملاعق طعام من الكاتشاب

بضع قطرات من صلصة التاباسكو

ملعقتان صغيرتان من السكر

3 ملاعق طعام من دقيق الذرة

4 ملاعق طعام من الماء

ملعقتا طعام من صلصة المحار (صلصة أويستر)

التحضير

تسخن 6 ملاعق طعام من الزيت في مقلاة ويضاف إليها القريدس مع الملح والفلفل. يقلى القريدس حتى يصبح وردي اللون.

ترفع حبات القريدس من المقلاة وتوضع جانباً. يجب عدم الإفراط في قليها تفادياً لانكماشها.

يقلى الثوم مع الزنجبيل والبصل الأخضر في المقلاة نفسها لبضع دقائق.

يضاف الكاتشاب مع صلصة المحار، وصلصة التاباسكو والسكر. يطهى الكل لمدة دقيقة واحدة. يذوب دقيق الذرة في الماء ويضاف إلى المزيج السابق.

يضاف أخيراً القريدس المقلي. تحرك كل المكونات مع بعضها. يقدم الطبق مع الأرز الأصفر.

سلطة القريدس الفيتنامية

فصان من الثوم مقطعان إلى شرائح

ملعقة طعام من الزنجبيل المبشور

القليل من الزيت للقلي

6 إلى 10 حبات قريدس كبيرة نيئة

100 غ من اللوبياء الخضراء المسلوقة

4 رؤوس من البصل الأخضر، مقطعة إلى شرائح رقيقة

القليل من الكزبرة الطازجة وحبات الكاجو للتقديم

الصلصة

عصير ليمونة واحدة

ملعقة صغيرة من السكر

ملعقة طعام من صلصة السمك التايلندية

ملعقة طعام من خل الأرز الصيني

رأس فليفلة أحمر حريّف مفروم ناعماً

التحضير

يقلى الثوم مع الزنجبيل في القليل من الزيت، ثم يوضعان جانباً. يطهى القريدس في القدر نفسها حتى يوشك على النضوج (يصبح لونه وردياً). ترفع حبات القريدس من القدر وتضاف إلى الزنجبيل والثوم.

لإعداد الصلصة، تخلط كل المكونات مع بعضها وتضاف إلى القريدس مع اللوبياء الخضراء والبصل. توزع هذه السلطة على طبقين وتنثر فوقهما حبات الكاجو وأوراق الكزبرة الطازجة.

في الحصة الواحدة: 121 وحدة حرارية 4 غ من الدهون 1 غ من الدهون المشبعة 7 غ من الكربوهيدرات

تبولة القريدس

الكمية تكفي 4 أشخاص

250 غ من الكوسكوس

خيارة واحدة، مقشرة ومفرومة

250 غ من البندورة الكرزية، المشطورة إلى نصفين إذا كانت كبيرة

رأسان مفرومان من البصل الأحمر

6 ملاعق طعام من البقدونس الطازج المفروم

عصير ليمونتين

100 مل من زيت الزيتون الفاخر

400 غ من القريدس الكبير المسلوق

التحضير

يوضع الكوسكوس في وعاء كبير ويغمر بنحو 400 مل من الماء المغلي. يغطى الكوسكوس بورق النايلون اللاصق ويترك جانباً حتى يمتص كل الماء.

تضاف إليه بقية المكونات، باستثناء القريدس، ويرش الملح حسب الذوق. توزع حبات القريدس في الأعلى.

في الحصة الواحدة: 425 وحدة حرارية، 20 غ من الدهون، 3 غ من الدهون المشبعة، 40 غ من الكربوهيدرات