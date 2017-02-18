القبض على 3 اشخاص لاحتيالهم على كبار السن داخل أجهزة الصرافة بجدة

متابعات -فجر

القت شرطة جدة القبض على ثلاثي من جنسية عربية مارسوا جرائم الاحتيال على كبار السن داخل أجهزة الصرافة مستغلين جهلهم بكيفية التعامل معها.

ومن ناحيته ، أوضح المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة العقيد الدكتور عاطي القرشي، أن مركز شرطة الجنوبية بجدة تلقى بلاغا من مواطن بتاريخ 1437/5/12هـ مفاده قيام أشخاص بسرقة بطاقة الصراف وتبديلها واستخدامها في الشهراء من نقاط البيع والتحويل والسحب منها بإجمالي بلغ 43850 ريالا.

وتابع القرشي انه تم تشكيل فريق أمني للوصول للجناة، وتمكن من تحديد هويتهم، واتضح أنهم ثلاثة من جنسية عربية في العقد الرابع من العمر، تم القبض عليهم وضبط بحوزتهم عدد من بطاقات الصراف الآلي ومجموعة من أجهزة الجوال، وأوقفوا لاستكمال إجراءات الضبط الجنائي لمعرفة مدى تورطهم في حوادث آخرى مماثلة لأسلوبهم الإجرامي.