أسباب “تسوس الأسنان” وطرق علاجها

متابعات-فجر :

تسوس الأسنان ينتج عن طريق تحلل السكر المتواجد في جميع الأطعمة التي نتناولها حيث يتم هذا التحلل في الفم مكوناً أحماض تعمل على تآكل الطبقة الخارجية المكونة للأسنان والتي تسمى أنامل حيث ينتج عن هذا التحلل تكون السوس الذي يبدأ بالفتك بالاسنان ان الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات باختلافها وأيضاً الأطعمة السكرية التي تحوي السكر في تركيبها والفواكه المجففة أيضا جميع هذه الاطعمة وغيرها تلتصق بالاسنان اثناء تناول الوجبات الغذائية حيث تتحلل مع الوقت مكونه ما يسمى بسوس الأسنان الذي ينخر السن ويسبب مع الزمن تلف السن وربما يصل الى الاعصاب ويحدث فيها الكثير من المشاكل الصحية التي تسبب الآلام والتشوه في منظر الفم ولكي نحافظ على اسناننا سليمة وقوية ذات لمعان ومنظر جذاب يجب ان نواظب باستمرار على تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون بعد كل وجبة طعام وخاصة في الليل قبل النوم، حيث يجب ان نعمل على تنظيف الأسنان حتى لا تتخمر بقايا الاطعمة العالقة في الأسنان مكونة التسوس الذي يضر بالسن ويسبب الالم والمشاكل الصحية الأخرى بالإضافة إلى الفرشاة والمعجون فإن نبات العرقسوس له دور كبير في حماية الاسنان من التسوس فهو يعمل كمضاد للالتهابات والسرطان وذلك لاحتوائه على مادة الجلسرين الموجودة في جذوره ان مضغ بذور نبات حب هال بعد الاكل وخاصة بعد تناول الحلويات مفيد جداً في حماية الأسنان فهو يعد مضاد حيوي يقضي على البكتيريا ويؤثر عليها وايضا ان شرب الشاي الاخضر يحمي الاسنان ويحافظ عليها من التسوس حيث ان الشاي الاخضر يحتوي على مادة لها فائدة عظيمة في قتل نوع من انواع البكتيريا التي تسبب تسوس السن وألمه هنا نكرر ونؤكد على ضرورة تنظيف الاسنان بالفرشاة والمعجون بعد كل وجبة طعام وخاصة في الصباح والمساء كما نؤكد على عدم الافراط في تناول الحلويات والسكاكر لانها تعد جوا مناسبا لنمو البكتيريا المسببة للتسوس اذا ما بقيت عالقة في الاسنان و يعد العلاج الأساسي للتسوس هو إزلة السوس و تنظيفه عند طبيب الأسنان .

علاج تسوس الاسنان بالاعشاب:

1- الزبيب يقاوم البكتيريا التي تسبب التسوس لذلك ينصح بتناوله .

2- تناول الثوم والتوت والشاي والجرجير. • تناول بذور عباد الشمس المحتوية على مادة الفلورايد المكافحة للتسوس .

3- القرنفل مفيد جداً في علاج التسوس . ويعتمد العديد من الأشخاص على إستخدام أنواع مختلفة من الأعشاب لعلاج التسوس، لكن لا توجد دراسة كافية أثبتت فعالية هذه الأعشاب في علاج التسوس .

نصائح هامة :

1-المشروبات الغازية تحوي نسب عالية من السكر المسبب للتسوس لذا يجب تجنبها.

2-الحلوى والاطعمة المحتوية على السكر بشكل كبير ، يجب الامتناع عنها .

3-مضمضة الفم بالماء عدة مرات يومياً للتخلص من بقايا الطعام التي تجلب البكتيريا.

4-الأسبرين والمسكنات يجب تجنب وضعها تحت الضرس.

5-المداومة على غسل الأسنان بالمعجون والفرشاة .