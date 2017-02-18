“السلطات التركية” تعتقل 26 شخصاً عقب تفجير استهدف موظفي القضاء

متابعات-فجر :

اعتقلت السلطات التركية 26 شخصاً، على خلفية تفجير سيارة مفخخة في ويران شهر، جنوب شرق البلاد، طبقاً لما ذكرته وكالات أنباء تركية. وأفاد بيان صادر عن ولاية شانلي أورفة، أن أعمال البحث والإنقاذ متواصلة في مكان الهجوم الإرهابي الذي استهدف موظفين في سلك القضاء، في منطقة ويران شهر وقتل خلاله شخصان وأصيب 15 آخرين. من جهة أخرى، أكد الوالي كونكور عظيم طونا، في تصريح للصحفيين، أن قوات الأمن تجري عمليات مكثفة ودقيقة في الولاية من أجل القبض على منفّذ الهجوم الإرهابي. وقال إن المعلومات الأولية تفيد بأن مجهولاً ركن سيارة مفخخة في مجمع سكني خاص بالمدّعين العامين وموظفي القضاء، في حي يني شهير في ويران شهر، وفجّرها عن بعد. ولم تعلن أي جهة المسؤولية عن الهجوم، ولكن تركيا تعرضت أخيراً إلى سلسلة من الهجمات الإرهابية، تبنى تنظيم داعش وجماعة صقور حرية كردستان المسؤولية عنها.