مقتل شخصين جراء عاصفة ضخمة تضرب “ولاية كاليفورنيا”

متابعات-فجر :

اعلن مسؤولون أمريكيون إن أمطاراً غزيرة وهطولاً مكثفًا للثلوج ضربت كاليفورنيا، أمس السبت، بعد أن تسببت في مقتل شخصين وفي فيضانات وانهيارات طينية وانقطاعات في التيار الكهربائي.

وحذر خبراء الأرصاد حذروا من أن منسوب الأمطار قد يصل إلى 25 سنتيمترا في مناطق في جنوب كاليفورنيا و60 سنتيمترا من الثلوج في المناطق الأكثر ارتفاعا إلى الشرق فيما تواصل العاصفة الضخمة المرور على المنطقة.

وعملت فرق صيانة المرافق خلال الليل لإعادة الخدمات لأكثر من 78 ألف من مستهلكي الكهرباء تضرروا من انقطاعات التيار في أنحاء منطقة لوس أنجلوس.