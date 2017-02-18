سلاح الجو العراقي يلقى منشورات تحذيرية على غرب الموصل

متابعات-فجر :

قالت وزارة الدفاع العراقية، أمس السبت، إن “سلاح الجو أسقط ملايين المنشورات على غرب الموصل لإبلاغ السكان للاستعداد لهجوم بري وشيك لطرد مقاتلي تنظيم داعش من أحيائهم”. وذكرت الوزارة في بيان أن “طائرات القوة الجوية العراقية تلقي ملايين المنشورات على الجانب الأيمن من مدينة الموصل التي تتضمن توجيهات وتوصيات إلى المواطنين للاستعداد لاستقبال القوات العراقية لتحرير مناطقهم وتحذير الدواعش لإلقاء السلاح والاستسلام قبل أن يواجهوا مصيرهم المحتوم على يد قواتنا”.ويخضع مسلحو تنظيم داعش لحصار في غرب الموصل ومعهم ما يقدر بنحو 650 ألفاً من المدنيين منذ طردهم من شرقها على يد قوات مدعومة من الولايات المتحدة في المرحلة الأولى من الهجوم التي انتهت الشهر الماضي.