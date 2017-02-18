مصرع شخص وإصابة 3 آخرين إثر تسريب زيت من خطوط “أرامكو” في بقيق

متابعات-فجر :

تمكنت فرق الاستجابة للحالات الطارئة في أرامكو السعودية، مساء أمس (السبت) ، من السيطرة على حادث تسرب لكميات محدودة من الزيت في أحد خطوط الأنابيب في منطقة أعمال الشركة بالقرب من بقيق.

وأعربت أرامكو السعودية عن عميق أسفها لوفاة أحد موظفي المقاولين، وإصابة ثلاثة آخرين، أحدهم موظف في أرامكو السعودية.

حيث تم نقل المصابين لتلقي العلاج، فيما غادر اثنان منهم المستشفى بعد الاطمئنان عليهما، أما الثالث وهو موظف الشركة، فيتلقى العلاج حاليا وحالته مستقرة والحمد لله.

وباشرت فرق الطوارئ تأمين سلامة الموقع، فيما فتحت الشركة تحقيقًا حول تفاصيل الحادث.