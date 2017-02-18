بأمر خادم الحرمين.. “د. البلوي” مندوبًا لدى “اليونيسكو”

متابعات – فجر

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلملن بن عبد العزيز – حفظه الله – بتعيين الدكتور إبراهيم بن يوسف البلوي مندوبًا للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونيسكو”.

وكلن يشغل عضو هيئة تدريس في جامعة الملك سعود.

وحصل البلوي على بكالوريوس اللغة الفرنسية وآدابها في جامعة الملك عبدالعزيز “جدة” عام 1992م

وفي عام 1995م حصل على الماجستير في علوم اللغة من جامعة روان “فرنسا” Université de Rouen وفي عام 2000م حصل على الدكتوراه في علوم اللغة: جامعة روان “فرنسا” Université de Rouen. كما شغل منصب الملحق الثقافي بسفارة المملكة العربية السعودية في فرنسا وسويسرا وبلجيكا والبرتغال ما بين عامي 2012 -2016.

ومستشارًا متفرغًا بوكالة التخطيط والمعلومات بوزارة التعليم العالي منذ عام1431 هـ.

وفي 2010 أصبح أستاذًا زائرًا بجامعة روان _ كلية الآداب قسم علوم اللغة Université de Rouen فرنسا ووكيل كلية اللغات والترجمة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقًا.

وشغل منصب مؤسس ورئيس تحرير مجلة Synergies Monde Arabe (مجلة علمية محكمة) فرنسا,

كما رأس د. البلوي تحرير مجلة جامعة الملك سعود فرع اللغات والترجمة، إضافة إلى مدير تحرير مجلة الدعوة الصادرة باللغة الفرنسية – الرياض

ورئيسا لتحرير مجلة التواصل اللساني الدولية الصادرة في المغرب ورئيس تحرير مجلة مقاليد الصادرة عن الملحقية الثقافية بفرنسا ورئيس تحرير مجلة Les Essentiels de Maqalid .