الاتحاد يسحق الشباب بهدفين في دوري جميل

متابعات – فجر

حقق الاتحاد فوزاً هاماً صعد به للمركز الثالث بعد تغلبه على مضيفه الشباب بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن مباريات الجولة الـ 19 من دوري جميل للمحترفين.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني سجل عدنان فلانة أول أهداف الاتحاد بعد خطأ فادح من حارس الشباب عند الدقيقة 61، وأضاف كهربا الهدف الثاني للاتحاد عند الدقيقة 72، وأضاع لاعب الشباب بن يطو فرصة تسجيل الهدف الأول بعد أن تصدى حارس الاتحاد فواز القرني لضربة الجزاء عند الدقيقة 77.

وبهذه النتيجة يصعد الاتحاد للمركز الثالث الهلال برصيد 41 نقطة، فيما تجمد رصيد الشباب عند النقطة 26 ليبقى في المركز الخامس من سلم الدوري.