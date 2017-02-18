هاتريك جاميرو يغرق خيخون ويعيد لأتلتيكو بريقه

متابعات – فجر :

سجل البديل كيفن جاميرو ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود أتلتيكو مدريد إلى فوز ساحق 4 – 1 على مضيفه سبورتنج خيخون اليوم السبت في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكافأ جاميرو مديره الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني الذي دفع به في وسط الشوط الثاني من المباراة ليقلب اللاعب الطاولة على خيخون ويقود الفريق للفوز الكبير 4 – 1 الذي رفع رصيد 45 نقطة في المركز الرابع فيما تجمد رصيد خيخون عند 16 نقطة في المركز الثامن عشر.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم تقدم البلجيكي يانيك كاراسكو بهدف لأتلتيكو في الدقيقة 46 وتعادل سيرخيو ألفاريز لخيخون بهدف سجله في الدقيقة 49 . ولكن الفرنسي جاميرو الذي لعب في الدقيقة 62 سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) لأتلتيكو في الدقائق 80 و81 و85 ليقود الفريق للفوز الثمين.