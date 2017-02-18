“الفيصل” يوجه بتشكيل لجنة لتقييم إنشاء منطقة صناعية بخليص

واس – فجر :

وجه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة بتشكيل لجنة لدراسة إنشاء منطقة صناعية بالقرب من الأحياء السكنية بمافظة خليص ، وتقييم سلبيات وإيجابيات تنفيذه ، وذلك بعد أن تقدم عدد من أهالي محافظة خليص بطلب يبدون فيه تذمرهم من ذلك.

وأوضح مستشار أمير منطقة مكة المكرمة ، المشرف على وكالة الإمارة للتنمية ، الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح ، أن اللجنة التي وجه أمير المنطقة بتشكيلها وقفت على الموقع المقترح ودرست الوضع من كافة الجوانب ، مضيفاً أنها رفعت توصياتها لسموه وعليه وجه أمير المنطقة أمانة جدة بعمل تقييم شامل للموقع المقترح ، وفي ذات الوقت البحث عن مواقع بديلة ومناسبة لإقامة مثل هذا المشروع متى ماثبت فعلياً عدم مناسبة الموقع ، على أن يتم الرفع للإمارة بالموقع الذي يتم اختياره قبل البدء في التنفيذ.

وأشار الدكتور الفالح إلى أنه تم تشكيل فريق عمل تشرف عليه وزارة الشؤون البلدية والقروية وبمشاركة عدد من الجهات مثل أمانة جدة ، وهيئة الارصاد وحماية البيئة ، والادارة العامة للدفاع المدني بالمنطقة وغيرها من الجهات ذات العلاقة ، لدراسة الموقع والمواقع البديلة الأخرى بما يكفل عدم تضرر السكان من إقامة المشروع.

ولفت النظر إلى أن الإمارة تؤكد متابعتها للموضوع ، وتشدد في الوقت نفسه على أهمية إقامة مثل هذه المشاريع للتنمية مع الأخذ في الاعتبار عدم تضرر الأحياء السكنية ، والمواطنين والمقيمين من تلك المشاريع.