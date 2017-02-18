تكنولوجيا لمنع سقوط مدمني الهواتف الذكية

وصُممت خطوط الضوء بطريقةٍ تلفت أنظار الأشخاص الذين ينظرون في هواتفهم، كما يتغيّر لون الضوء ليتناسب مع إشارات المرور.

وقال كيس أوسكام، عضو بالمجلس المحلي للمدينة، إن الهوس بالألعاب ووسائل التواصل الاجتماعي جاء “على حساب الاهتمام بحركة المرور”، بحسب “بي بي سي العربية”.

ولكن الجمعية الهولندية للسلامة المرورية “في في إن” قالت إن الفكرة تعد “مكافأة على السلوك السيّئ”.

وركبت الأضواء بهدف التجربة في نقطة تقاطع واحدة على مقربة من 3 مدارس في مدينة بوديغرافن.

وتقول الشركة التي طورت هذه التكنولوجيا إنها تأمل في تركيب هذه الخطوط الضوئية في مدنٍ أخرى في المستقبل.

ويجري حاليًا اختبار أضواء مماثلة على الأرصفة في مدينة أوغسبورغ الألمانية لمساعدة ما يطلق عليهم اسم “مدمني الهواتف الذكية” في عبور معابر السكك الحديدية.