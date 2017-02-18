جوسيب جوارديولا: “لن أعود أبدا لتدريب برشلونة”

متابعات – فجر :

كشف الإسباني جوسيب جواردويلا مدرب مانشستر سيتي الانجليزي، أنه لن يعود لتدرب فريقه السابق برشلونة، في ظل التكهنات حول إمكانية رحيل مدرب الأخير لويس انريكي.

وينتهي عقد انريكي في نهاية الموسم، وبرغم محاربته على ثلاث جبهات، إلا أن الخسارة الأخيرة أمام باريس سان جرمان الفرنسي صفر-4 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، اشعلت جبهة انتقادات في وجهه. كما أن برشلونة يتخلف في صدارة الدوري المحلي أمام غريمه التاريخي ريال مدريد.

ومن الاسماء المرشحة لخلافة انريكي بحال رحيله، ارنستو فالفيردي مدرب اتلتيك بلباو، اوزيبيو ساكريستان مدرب ريال سوسييداد والهولندي رونالد كومان مدرب ايفرتون الانجليزي.

وذاع صيت غوارديولا تدريبيا مع برشلونة، وأحرز معه خلال أربعة اعوام، 14 لقبا محليا وأوروبيا ودوليا، قبل أن يأخذ إجازة لسنة في 2012، ويعود بعدها لتدريب نادي بايرن ميونيخ الألماني لثلاثة مواسم.

وحقق جوارديولا بداية مثالية مع سيتي هذا الموسم، لكنه تراجع بعدها ليحتل المركز الثاني في الترتيب راهنا بفارق 8 نقاط عن تشلسي المتصدر.

وقال جوارديولا (46 عاما): “لا، لن أعود أبدا لتدريب برشلونة. لقد انتهت فترتي هناك”.

وبرغم خسارته الأخيرة الفادحة، لا يزال غوارديولا يعتبر أن برشلونة يرفع راية كرة القدم العالمية: “لا يزال برشلونة أفضل فريق في العالم”.

وتابع: “المنافسة قوية جدا، يمكنك الفوز بنتيجة عريضة والخسارة بنتيجة كبيرة. لقد حصل هذا الأمر معي، لكن هناك 90 دقيقة وكل الأمور واردة”.

ورأى أنه “إذا كان هناك فريق قادر على القيام بذلك (التعويض)، فهو برشلونة”.

وكان جوارديولا اعتبر الشهر الماضي أنه بدأ المراحل الأخيرة من مسيرته التدريبية، مؤكدا عدم بقائه في هذا المجال حتى بلوغ سن التقاعد.

وقال: “بدأت ببلوغ نهاية مسيرتي التدريبية، هذا أمر أنا متأكد منه”.

وأضاف “سأكون مع مانشستر سيتي في المواسم الثلاث المقبلة، وربما أكثر”، مشددا على أن “الأكيد أنني لن أبقى في مجال التدريب حتى عمر الستين او الخامسة والستين”.