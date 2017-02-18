الاطاحة بوافدين اشقاء يمارسان بيع السيارات المسروقة بدومة الجندل

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تمكنت شرطة منطقة الجوف من القبض على وافدين اشقاء يمارسان بيع السيارات المسروقة بدومة الجندل

ومن جانبه ،قال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف الرائد يزيد بن سعود النومس بأنه ، تم القبض على وافدين أشقاء من جنسية عربية يعملان بمحل تشليح سيارات بمحافظة دومة الجندل، عُثر على سيارة غمارة مشلحة موديل 2016 بمحلهما، اتضح أنها مسروقة، ويوجد بلاغ عنها.

واضاف الرائد النومس ‘‘إنه عثر لديهما على مجموعة كبيرة من السيارات مشلحة بدون إذن رسمي من جهة الاختصاص، بالإضافة لمجموعة من قطع غيار السيارات مجهولة المصدر‘‘ مضيفا، تم إيقافهما وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.