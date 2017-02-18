«العمل»: إعانات غذائية ومالية ل 300 أسرة في بيشة تضررت من السيول

متابعات _فجر

اعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن إغاثة 300 أسرة في مدينة بيشة، وما جاورها تضررت من السيول، بإعانات غذائية ومالية من خلال الجمعيات الأهلية.

وقالت الوزارة، في تغريدة على حسابها، أنها شكلت فرق عمل من الضمان والتنمية والجمعيات واللجان التي تشرف عليها الوزارة، لتقديم المساعدات للمتضررين من السيول بمحافظة الدلم بمنطقة الرياض وما جاورها.

ونوهت إلى التعميم الصادر لفروعها بجميع مناطق المملكة، بتفعيل مساعدات الضمان وتعزيز دور الجمعيات واللجان عبر مراكز التنمية الاجتماعية لمساعدة متضرري السيول.