ضبط49 مخالفاً و3سيارات مسروقة ومخدرات بمليون ريال بجبال الحشر

متابعات _فجر

تمكنت شرطة جبال الحشر وعمود من ضبط 49 مخالفا إفريقياً و كميات من القات والحشيش المخدر والعرق المسكر تقدر قيمتها بأكثر من مليون ريال، كما تحفظت على 3 مركبات مسروقة استخدمت في التهريب، وذلك في حملة أمنية استهدفت عدداً من المواقع الوعرة والمشبوهة.

وضبطت الحملة الأمنية في العملية الأولى بـ 49 مخالفا من جنسية إفريقية وضبطت خلالها مركبة استخدمت لتهريب 1120 حزمة من القات المخدر، وضبط شخصان بعد تبادل لإطلاق النار عثر بحوزتهما على 21 بلاطة من الحشيش المخدر وكمية من العرق المسكر.

وتمكنت الجهات الأمنية في العملية الثانية من ضبط مركبتين مسروقتين ومعمم عنهما من قبل شرطة منطقة الرياض عثر في الأولى على 800 حزمة من القات وفي الأخرى 520 حزمة من القات المخدر.