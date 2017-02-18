الهند تضبط مواطن سعودي حاول تهريب سبائك ذهبية داخل حقائبه

متابعات _فجر

اكدت السلطات الهندية أن جمارك مطار بومباي ألقت القبض على مواطن سعودي بتهمة تهريب ثلاث سبائك ذهبية تزن أكثر من كيلوجرامين، أثناء وصوله للمطار على متن رحلة قادمة من جدة.

وقالت أن وحدة الاستخبارات التابعة للجمارك اعترضت المواطن بعد وصوله، لافتة إلى أن التحقيقات معه كشفت أنه موظف في الخطوط السعودية.

وذكرت صحيفة “إنديا توداي”، أن عملية التهريب تمت عن طريق إخفاء السبائك في أكياس سوداء ووضعها في جيوب بنطلون “جينز” داخل حقائب المهرب، مشيرة إلى أنه اعترف أن اثنتين من السبائك تعود ملكيتهما له، والثالثة لأحد أقربائه.