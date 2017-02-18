طرق طبيعية لعلاج “تضخم الكبد”

متابعات-فجر :

ينتقل فيروس الكبد عن طريق الدم الملوث، عن طريق الإبر، أو عن طريق نقل دم ملوث، أو عن طريق الوشم، ومن أكثر الأعراض التي تظهر على من يصاب بهذا المرض ارتفاع الحرارة الشديد، والصداع، واضطراب المعدة. أمّا تليف الكبد فهو مرض يعطل من عمل الكبد نتيجة معالجته كمية كبيرة من السموم، فيصاب بعدها بالضعف ثم يفوت الأوان. أولًا- أعداء الكبد: التدخين، والمشروبات الكحولية: فهي تسبب ضررًا كبيرًا يصيب الكبد. المسكنات والمهدئات والاسبرين: فهي تعمل على إضعاف الكبد. الأطعمة الغنية بالبروتينات، والوجبات السريعة. الإجهاد المتكرر للكبد يعمل على تدميره. ثانيًا- أصدقاء الكبد: الخضراوات بأنواعها: مثل: الكرفس، والبقدونس، والجرجير، وغيرها. الحبوب والبقوليات بأنواعها: مثل: الحمص، والفول. الفواكه بأنواعها: مثل: التفاح، والفراولة، وغيرها. الماء: يجب الحفاظ على شرب الكميات مناسبة من الماء للحفاظ على الكبد. التوابل: مثل: الكركم، والزعتر، والبابونج، وغيرها. المشروبات الطبيعية: مثل: الكراوية، السحلب، والينسون، وغيرها. ثالثًا- علاج الكبد بالأعشاب: نقوم بغلي كمية 4 ورقات من الخرشوف في لتر ماء، مع تحليتها بالعسل، ويشرب المريض منه كل يوم لمدة 12 يوم، ويجب شربه على الريق قبل تناول أي شيء. استخدام البابونج غي العلاج عن طريق شربه، ووضع بضماد على منطقة الوجع في الكبد مع المواظبة الدائمة. تناول كميات مناسبة من الزبيب الأحمر. استخدام صبغة الجنطيانا بكمية 2 مل لمدة ثلاث أيام؛ وذلك لعلاج التهاب الكبد، وتنشيط عملية الهضم. تحضير خلطة من عصير الليمون، والعسل، وربع ملعقة من حبة البركة، ونخلط المكونات معاً جيداً، ثمّ نقوم بالدوامة على تناول 3 ملاعق يوميًا. نقوم بتقطيع 3 حبات ليمون، ونقوم بغلي الماء ونضع شرائح الليمون فيه، ثمّ يشرب المريض منه على الريق كل صباح. إنعاش الكبد بتناول عصير الفواكه المرقق بالماء نقوم بخلط كل من 3 ملاعق عسل، مع ربع ليمونة، وملعقة من الشمر، مع ربع حبة البركة، ونخلط كل المكونات جيدًا، ونكون منها مركباً ليوم واحد فقط، ونتناوله على ثلاث دفعات، لمدة أسبوعين. نقوم بتحضير خليط من الكزبرة، والقرفة، وقشر الرومان، ومر البطارخ، ونضعه في زجاجات لونها أسود، على أن يأخذ منه ملعقة في كوب ماء مغلي لمد 10 أيام، على أن يتم تناولها ثلاث مرات في اليوم. نقوم بسلق الخشوف، ثم نحليه باستخدام العسل ونشربه يومًا ونترك يومًا وهكذا. تناول الجزر بكثرة مع الحبة السوداء بعد تحليتها بالعسل أيضًا. تناول شرائح الأناناس أكلًا وشربًا؛ وذلك لأهميته الكبيرة. يؤخذ نقيع 15 جرام ورق سلق في لتر ماء لكسل الكبد.