وحسب رويترز، قالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إن المياه الناجمة عن هطول الأمطار قد يصل منسوبها إلى 25 سنتيمترا حيث من المتوقع هطول الأمطار بمعدل 3 سنتيمترات كل ساعة في أجزاء من جنوب كاليفورنيا مما يزيد من خطر انهيارات طينية.

تأتي العاصفة القوية المصحوبة بأشد تساقط للأمطار في كاليفورنيا في ست سنوات بعد موجة جفاف في الولاية استمرت سنوات. لكن الأمطار الشديدة وذوبان أكوام الثلوج هددا بتقويض قناة لتصريف المياه في أكبر سد في البلاد مما أدى إلى إجلاء 188 ألفا من السكان في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقالت شركة طيران ساوث وست إيرلاينز إنها ألغت أكثر من 250 رحلة جوية في كاليفورنيا بعد أن تسبب العاصفة في عرقلة الحركة في بضعة مطارات.

ووفقا لموقع فلايت أوير دوت كوم، الذي يرصد الحركة في المطارات الأمريكية فإن مطارات في لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وأجزاء أخرى من كاليفورنيا ألغت أو أرجأت عشرات الرحلات.