“مايكروسوفت” تعلن اختبارها لأربع مزايا جديدة ضمن تطبيق “Skype”

متابعات-فجر :

أعلنت شركة مايكروسوفت عن اختبارها أربع ميزات جديدة ضمن برنامجها للتراسل سكايب لمستخدمي نظامي أندرويد وآي أو إس iOS، ويأتي ذلك استكمالاً لنهج الشركة وعملها المستمر على إصلاح تطبيقها الخاص بالتراسل.

ويمكن لمشتركي برنامج سكايب إنسايدر التجريبي الحصول على هذه الميزات وتجربتها عن طريق تحميل نسخة المعاينة من تطبيق سكايب عبر متجر جوجل بلاي أو التسجيل ضمن برنامج سكايب إنسايدر على عبر TestFlight لمستخدمي آبل.

وترغب مايكروسوفت بتجربة هذه الميزات من خلال عدد قليل من المستخدمين قبل طرحها لبقية مستخدمي التطبيق بشكل كامل، ووعدت الشركة بوجود تحسينات وميزات جديدة تعمل على إضافتها واختبارها قريباً دون الكشف عن التفاصيل أو الجدول الزمني.

الكاميرا المدمجة: تسمح هذه الميزة للمستخدمين بالتمرير سريعاً لالتقاط صورة سريعة لشيء ما وإضافة الرموز التعبيرية والملصقات والشروحات ومشاركتها بشكل سريع ضمن المحادثة.

العثور على لوحة: تسمح هذه الميزة للمستخدمين بتسهيل عملية بإيجاد ومشاركة الروابط والأخبار والنتائج الرياضية والمطاعم والطقس ومقاطع الفيديو والكثير غيرها دون ترك التطبيق ودون الانتقال ذهاباً وإياباً بين التطبيقات.

ردود الفعل أثناء المكالمة: تسمح هذه الميزة للمستخدمين بإضافة الرموز والنصوص إلى جانب الصور الملتقطة في الوقت الحقيقي للمكالمات الفيديوية، بحيث يمكن استعمال الرموز والنصوص والصور بشكل مباشر ضمن مكالمات الفيديو للتعبير بشكل أفضل.

ردود الفعل للرسائل: تسمح هذه الميزة للمستخدمين بالرد على أي رسالة تصل من جهات الاتصال عبر ردود فعل متعددة، ويمكن استعمال ردود الفعل لأي عرض من الأغراض مثل التصويت أو لمجرد التسلية.