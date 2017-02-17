مقتل طفل في تفجير سيارة مفخخة جنوبي “تركيا”

متابعات-فجر :

قتل طفل في الثالثة من عمره وأصيب 15 آخرون، مساء أمس الجمعة، إثر تفجير سيارة مفخخة في ولاية شانلي أورفة جنوبي تركيا.

وقال والي شانلي أورفة كونكور عظيم طونا للأناضول إن المعلومات الأولية التي وصلتهم تفيد بأن مجهولاً ركن سيارة مفخخة في مجمع سكني خاص بالمدعيين العامين وموظفي القضاء، في حي “يني شهير” بقضاء “ويران شهر”، وفجرها عن بعد.

وأضاف الوالي أن التفجير الإرهابي أسفر عن مقتل طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات وإصابة 15 آخرين بجروح طفيفة.

وأشار إلى أن المجمع السكني تعرض أيضاً لأضرار كبيرة.

وعقب حدوث التفجير هرعت سيارات الإسعاف إلى الموقع، فيما قامت الشرطة بتطويق المكان واتخاذ إجراءات أمنية مشددة.