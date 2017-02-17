“ترامب” يتعهد بمساندة تونس في حربها ضد الإرهاب

متابعات-فجر :

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، وقوف واشنطن إلى جانب تونس في حربها ضد الإرهاب.

وقال ترامب في مكالمة هاتفية مع الرئيس الباجي قايد السبسي، إن “بلاده ملتزمة بمواصلة الوقوف إلى جانب تونس وتقديم الدعم اللازم لها لمجابهة مختلف التحديات التي تواجهها وخاصة محاربة التطرف والإرهاب، العدو المشترك للبلدين”.

وأفاد بيان للرئاسة التونسية أن ترامب: “أكد أيضاً على أهمية اللقاء مع السبسي في واشنطن لمواصلة التشاور والحوار حول هذه الملفات”.

وقال السبسي بحسب ما جاء في البيان إن “التحديات التي تعيشها المنطقة على المستويات الأمنية والاقتصادية تقتضي توثيق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف أبعادها”.

يذكر أن واشنطن كانت منحت تونس في مايو 2015 مرتبة الشريك الرئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو) ما يتيح للديمقراطية الناشئة مزايا متقدمة في مجال التسليح والتدريب والتعاون الاستخباراتي.