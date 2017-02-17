النصر يتخطى الأهلي بثنائية ويقفز للوصافة

مازن الشهري – الرياض – فجر:

صعد نادي النصر إلى وصافة الدوري بعد أن هزم الأهلي بثنائية مقابل لا شيء في كلاسيكو ممتع ومثير طوال مجريات المباراة في اللقاء الذي جمعهم في ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة ضمن منافسات دوري جميل للمحترفين، وسجل هدفي النصر في قمة الجولة الـ19 من دوري جميل اللاعب يحيى الشهري عند الدقيقة “45” من عمر الشوط الأول، والمهاجم نايف هزازي عند الدقيقة “92” عن طريق ضربة جزاء تسبب بها اللاعب سعيد المولد

وشهدت المباراة طرد لاعب النادي الأهلي سعد الأمير عند الدقيقة “71”، بعد دخوله على مهاجم نادي النصر محمد السهلاوي.

وبهذا الفوز صعد النصر إلى المركز الثاني برصيد 41 ، فيما تجمد رصيد النادي الاهلي عند النقطة 40 بالمركز الثالث بعد خسارتين متتالية .