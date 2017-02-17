“مدني جدة” يُخمد حريق بسطح جامعة الملك عبدالعزيز

متابعات – فجر

أخمدت فرق الدفاع المدني بجدة اليوم حريقا اندلع بسطح مبنى تحت الإنشاء في جامعة الملك عبدالعزيز، وامتد إلى عازل من الفلين مشكلا سحابة دخانية.

وأشار الحساب الرسمي للدفاع المدني في (تويتر) عن عدم وقوع أي إصابات في الحريق.