“الاستئناف” ترفض احتجاج الخليج على مشاركة “جفين البيشي”

متابعات – فجر

رفضت لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم استئناف نادي الخليج ضد قرار لجنة الانضباط بشأن مشاركة لاعب الرائد جفين البيشي في مباراة فريقها في الجولة الثالثة عشرة من دوري جميل للمحترفين.

والمصادقة على قرار لجنة الانضباط برفض الاحتجاج ونظامية مشاركة اللاعب.

وقررت اللجنة حسب ماورد في بيانها ما يلي:

أولاً : من حيث الشكل :

قبول استئناف نادي الخليج شكلاً لموافقته لما جاء بالمواد رقم (128/2) ورقم (131/1) من لائحة الانضباط من حيث المدة والإجراءات في تقديم الاستئناف.

ثانياً: من حيث الموضوع :

1.رفض احتجاج نادي الخليج من حيث الموضوع.

2-مصادرة رسوم الاستئناف لمصلحة صندوق الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم حسب المادة (131/3).

3-قرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض.

4-يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لتبليغ جميع الأطراف المعنية وإكمال اللازم .

وكانت إدارة الخليج قد بعثت خطاب استئناف إلى الأمانة العامة بالاتحاد السعودي لكرة القدم بخصوص رد لجنة الانضباط بالرفض على احتجاج الخليج شكلاً نظير مشاركة لاعب الرائد جفين البيشي في مباراة الرائد.