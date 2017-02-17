مستشفى ينبع ينجح في استخراج كتلة من الشعر داخل معدة فتاة

متابعات – فجر

أوضحت وزارة الصحة، أن فريقًا طبيًا بمستشفى ينبع العام في منطقة المدينة المنورة قد تمكَّن من إجراء عملية جراحية ناجحة لفتاة تبلغ من العمر 14 عامًا؛ حيث تم استقبالها بالمستشفى صباح يوم الأربعاء، وكانت تعاني من وجود آلام شديدة في البطن، مما استدعى إجراء الفحص السريري لها، والذي كشف عن وجود جسم غريب، يحتل جزءًا من المعدة. وبناء على ذلك، تقرر – على الفور – إجراء منظار للبطن؛ حيث أظهر وجود كتلة من الشعر داخل البطن. وقد تم إجراء عملية جراحية للمريضة لاستخراج لفيف من الشعر متجمع داخل الأمعاء، بطول 40 سم، وقد استغرقت العملية مدة (90) دقيقة، وتكللت – بفضل من الله – بالنجاح، و تتمتع المريضة حاليًا بصحة جيدة.

وتجدر الإشارة إلى أن مستشفى ينبع العام قد أجرى عدد 2.815 عملية كبيرة ناجحة خلال العام الماضي 2016.