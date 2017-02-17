محافظ الخرج يتفقد الأوضاع بالطائرة بعد سيول الدلم

متابعات -فجر

أجرى محافظ الخرج، شبيلي بن مجدوع آل مجدوع، بجولةٍ تفقدية على جميع الأودية بالمحافظة، ظهر اليوم، الجمعة، على الطائرة العمودية برفقة مدير الدفاع المدني بمنطقة الرياض اللواء عايش أحمد الطلحي، ومدير الدفاع المدني بمحافظة الخرج العقيد خالد السعيس، ومدير إدارة الحماية الميدانية بمنطقة الرياض العقيد منصور الهدبان، ومدير الإدارة العامة للسلامة أمين سر لجنة الدفاع المدني العقيد ماجد الموزان، والمقدم الطيار / سلطان القرني من قاعدة الطيران الآمن بوزارة الداخلية.

حيث تفقد المحافظ سير جميع الأودية بالمحافظة عقب هطول الأمطار الغزيرة على المحافظة والمراكز التابعة لها يوم أمس.