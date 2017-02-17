صحة عسير تكشف سبب إغلاق مركز الرعاية الأولية بالمجنب

متابعات -فجر

قال المتحدث الاعلامي بصحة منطقة عسير سعيد بن عبدالله النقير أن المديرية حرصا منها على سلامة العاملين والمراجعين بمركز الرعاية الصحية الاولية في بالمجنب شمال شرق محافظة محايل ،قامت بإغلاق المركز وتحويل المراجعين الى اقرب مركز لهم وهو مركز الرعاية الصحية الاولية بخميس مشيط.

وأضاف أن هذا القرار جاء بعد شخوص لجنة فنية من ادارة الشئون الهندسية والدعم الفني وتشغيل المنشآت وقدمت تقريرا يوضح بأن مبنى المركز متهالك وقديم وغير مطابق لشروط السلامة وأوصت اللجنة في نهاية تقريرها بالإخلاء الفورى للمركز حفاظاً على ارواح وحياة العاملين والمراجعين.

وتابع ؛بناء على ما تقدم فقد تم اقفال المركز ونقل كافة السجلات الطبية والقوى العاملة الى مركز خميس مطير وتم توجيه كافة المستفيدين من الخدمات الصحية بمركز المجنب لمراجعة مركز صحي خميس مطير حتى يتم استئجار مبنى آخر مناسب في المجنب.