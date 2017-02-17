انقاذ عائلة احتجزت في مستنقع مياه بأبها

متابعات -فجر

نجحت فرق الدفاع المدني في مدينة أبها اليوم الجمعة في إنقاذ عائلة احتجزت في مستنقع مياه بأبها .

تفصيلا ؛كانت فرق الدفاع المدني قد تمكنت في استخراج سيارة مواطن بعد ان احتجز بداخلها مع عائلته في مستنقع مياه بحي سر ثبته بأبها، وذلك دون وقوع أي إصابات.

وشدد الدفاع المدني على المواطنين والمقيمين بعدم الاقتراب من مجاري السيول والأودية التي جرت بسبب الأمطار الغزيرة التي تشهدها مناطق عديدة في المملكة هذه الأيام ،ودعا الجميع إلى توخي الحيطة والحذر وعدم المجازفة وعبور الأودية وأماكن مرور السيول، وشدد على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمع المياه.