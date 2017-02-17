القبض على “أربعيني” نصب على مقيمين منتحلاً صفة رجل السلطة العامة بجدة

متابعات -فجر

تمكن أفراد التحريات والبحث الجنائي بجدة، من ضبط مواطن أربعيني انتحل صفة رجل السلطة وقام بالنصب والاحتيال على عدد من المقيمين وأخذ مبالغ مالية منهم بدعوى وجود مخالفات عليهم.

ومن جهته ، قال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، أن شرطة محافظة جدة تلقت عددًا من البلاغات، تتضمن قيام شخص بانتحال صفة رجل السلطة العامة والنصب والاحتيال على عدد من المقيمين بأخذ مبالغ مالية منهم؛ وذلك بدعوى وجود مخالفات عليهم.

واوضح: “تم تشكيل فريق عمل أمني من التحريات والبحث الجنائي؛ ذلك لجمع المعلومات عن الجاني في ضوء ما توافر لديهم من معلومات من قِبل المخبرين، وقد تمكنوا، بعون من الله وتوفيقه، من ضبط مواطن يبلغ من العمر 40 عاماً متهم بتلك الحالات”.

وتابع “بعرضه على عدد من المخبرين تعرفوا عليه، وأكدوا أنه من قام بعملية النصب والاحتيال عليهم، وتم إيقافه لسماع أقواله، ولمعرفة مدى تورطه في قضايا أخرى مشابهة؛ تمهيدًا لإحالته لجهة الاختصاص”.