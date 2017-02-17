تراجع الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة

متابعات-فجر:

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بمستهل تعاملات جلسة اليوم الجمعة.

وانخفض مؤشر فوتسي البريطاني بنسبة 0.3%، ليصل لمستوى 7255.98 نقطة بخسارة نحو 22.2 نقطة، بحلول الساعة 9:23 دقيقة بتوقيت جرينتش.

وتراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.27%، بعدما وصل لمستوى 11725.58 نقطة بخسائر 30.9 نقطة.

وانخفض أيضاً مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.64% ليصل لمستوى 4868 نقطة، خاسرا نحو 32.5 نقطة.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.39% ليصل لمستوى 368.65 نقطة.

وجاء ارتفاع المؤشرات الأوروبية بعد بيانات نتائج مالية سلبية، أمس، ومنها نستلة بعد تباطؤ مبيعاتها, وشركتا رويال داتش شل واسترازينيكا للأدوية بقرارهما عدم توزيع أرباح على المساهمين.