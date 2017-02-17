آبل لا تعلم مستقبلها مع ترامب

متابعات – فجر :

تحاول آبل خفض سقف التوقعات الخاصة باستعدادها لزيادة تصنيع هواتف الآيفون فى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد طلب الرئيس دونالد ترامب من الشركة مرارا.

وتحدث Luca Maestri المدير المالى لأبل فى مؤتمر “جولدمان ساكس” عن نجاح الشركة ومساهمتها طوال الوقت فى إنعاش الاقتصاد الأمريكى.

واكد Maestri أن: “واحدة من الإنجازات التى نقوم بها فى واشنطن هى حقيقة أننا كنا مساهما كبيرا بالاقتصاد الأمريكى خلال العقد الماضى، إذ قمنا بالمليارات من الاستثمارات فى الولايات المتحدة، وفى السنوات الـ10 الماضية، وفرنا نحو 2 مليون وظيفة فى هذا البلد فى كل من قطاع المطورين فى متاجر البيع بالتجزئة ومراكز الاتصال لدينا وسلسلة الموردين”.

وتابع: من الصعب جدا التكهن بالإجراءات التى ستتخذها أبل بشأن الآيفون، بالنظر إلى أن إدارة ترامب لم تنفذ أى تغييرات من شأنها التشجيع على التصنيع فى الولايات المتحدة”.